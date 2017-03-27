В пензенской прокуратуре ежемесячно будет проводиться день приема предпринимателей Общество

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. День приема предпринимателей будет проводиться в органах прокуратуры Пензенской области каждый первый вторник месяца, начиная с 4 апреля.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, решение об организации ежемесячного проведения Всероссийского дня приема предпринимателей было принято Генеральной прокуратурой РФ в целях оказания помощи бизнесменам по правовым вопросам и реализации их права на личное обращение.

«Вести прием будут сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что прием предпринимателей в Пензе будет осуществляться по адресу: улиц Богданова, 7, кабинет №100.

По словам Светланы Артамоновой, также предприниматели смогут обратиться в районные прокуратуры.

«Прием будет проходить с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.45», — резюмировала собеседница агентства.