10:42:47 Понедельник, 27 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В пензенской прокуратуре ежемесячно будет проводиться день приема предпринимателей

10:30 | 27.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. День приема предпринимателей будет проводиться в органах прокуратуры Пензенской области каждый первый вторник месяца, начиная с 4 апреля.

В пензенской прокуратуре ежемесячно будет проводиться день приема предпринимателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, решение об организации ежемесячного проведения Всероссийского дня приема предпринимателей было принято Генеральной прокуратурой РФ в целях оказания помощи бизнесменам по правовым вопросам и реализации их права на личное обращение.

«Вести прием будут сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что прием предпринимателей в Пензе будет осуществляться по адресу: улиц Богданова, 7, кабинет №100.

По словам Светланы Артамоновой, также предприниматели смогут обратиться в районные прокуратуры.

«Прием будет проходить с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.45», — резюмировала собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Житель Тамалинского района отправится в колонию строгого режима за изготовление наркотиков Представители ИРР Пензенской области примут участие во всероссийском форуме в Москве
В совхозе Заря обрушилась кровля загоревшегося здания по производству гипсовых фигур Житель Сердобска приговорен к 10 годам за убийство возлюбленной на почве ревности
Женщина госпитализирована после пожара на улице Минской в Пензе Мэр Пензы поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама