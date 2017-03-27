В Наровчате благодаря подростку спасатели успели вытащить провалившегося под лед рыбака Общество

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Спасатели успели оказать помощь рыбаку, провалившемуся под лед на Кладбищенском пруду в селе Наровчат Пензенской области, благодаря быстрой реакции 17-летнего Павла Рамзаева.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Инцидент произошел еще в минувшую пятницу, 24 марта, однако широкой общественности о нем стало известно только сейчас.

«Мужчина провалился в промоину и не смог самостоятельно выбраться. К счастью, его заметил проходивший мимо Павел Рамзаев. Подросток сразу позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу. На место оперативно выехали сотрудники отделения №3 пожарно-спасательной части №35. К моменту приезда спасателей рыбак находился в холодной воде около 20 минут. Благодаря своевременному звонку мужчину удалось спасти», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области в понедельник, 27 марта.

В ведомстве уточнили, что пострадавший был передан бригаде скорой помощи.

«Быстрая реакция Павла Рамзаева не останется незамеченной. Сотрудники решают вопрос о его награждении почетной грамотой главного управления МЧС России по Пензенской области. Также он становится кандидатом на награждение в номинации «Дети-герои» IХ всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», — добавили в пресс-службе.