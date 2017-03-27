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В Пензе работников «ЗИФ Плюс» призвали активнее обращаться за долгами по зарплате

15:15 | 27.03.2017 | Общество

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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов призвал работников ОАО «ЗИФ Плюс», перед которыми предприятие накопило долги по зарплате, активнее обращаться в службу судебных приставов.

В Пензе работников «ЗИФ Плюс» призвали активнее обращаться за долгами по зарплате

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если только на руках у работников «ЗИФ» остались исполнительные листы, нужно чтобы они как можно быстрее принесли их судебным приставам. 12 млн. рублей сегодня в распоряжении судебных приставов есть. Но с течением времени они могут «уйти», потому что на «ЗИФ Плюс» очень много претензий — и по электричеству, и по газу, и по налогам», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 27 марта.

Как пояснил прокурор Октябрьского района Пензы Олег Тархов, который также принимал участие во встрече с журналистами, сотрудникам, которые пока никуда не обращались за возвращением долгов, необходимо прийти в прокуратуру или сразу в суд.

По его словам, суды рассматривают соответствующие заявления в день обращения, после чего незамедлительно выдается исполнительный лист.

«Мы надеемся, что все люди, перед которыми имеется задолженность у предприятия, прибегнут к нашей помощи и смогут получить деньги», — сказал он.
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