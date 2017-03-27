В Пензе работников «ЗИФ Плюс» призвали активнее обращаться за долгами по зарплате Общество

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов призвал работников ОАО «ЗИФ Плюс», перед которыми предприятие накопило долги по зарплате, активнее обращаться в службу судебных приставов.

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«Если только на руках у работников «ЗИФ» остались исполнительные листы, нужно чтобы они как можно быстрее принесли их судебным приставам. 12 млн. рублей сегодня в распоряжении судебных приставов есть. Но с течением времени они могут «уйти», потому что на «ЗИФ Плюс» очень много претензий — и по электричеству, и по газу, и по налогам», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 27 марта.

Как пояснил прокурор Октябрьского района Пензы Олег Тархов, который также принимал участие во встрече с журналистами, сотрудникам, которые пока никуда не обращались за возвращением долгов, необходимо прийти в прокуратуру или сразу в суд.

По его словам, суды рассматривают соответствующие заявления в день обращения, после чего незамедлительно выдается исполнительный лист.

«Мы надеемся, что все люди, перед которыми имеется задолженность у предприятия, прибегнут к нашей помощи и смогут получить деньги», — сказал он.