Пензенский депутат Дмитрий Семин помог друзьям запастись яйцами к Пасхе Общество

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Самый молодой депутат Законодательного собрания Пензенской области Дмитрий Семин решил помочь друзьям и знакомым запастись свежими куриными яйцами к Пасхе, предложив им купить продукцию семейного подсобного хозяйства. Запись с соответствующим предложением он разместил в своем аккаунте в Instagram.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Друзья, как вы знаете, у меня есть небольшое домашнее хозяйство. Для вас, как обещал, домашние куриные яйца. Качество супер. Все родные кушают с удовольствием. Курочек кормим исключительно натуральными продуктам, желтки от этого, как раньше в деревне, рыжие», — написал народный избранник, указав в сообщении номер телефона своего отца для уточнения подробностей.

По состоянию на 19.00 понедельника, 27 марта, эта запись получила 39 отметок «Нравится».

Как сообщил ИА «PenzaNews» Дмитрий Семин, объявление помогло найти реальных покупателей.

«Уже почти все разобрали. Тем более сейчас время такое — перед Пасхой, две недели осталось. Многие покупают, чтобы потом не искать, потому что часто до последнего дотягивают», — пояснил собеседник агентства.

При этом он добавил, что предложение все еще актуально.

По словам Дмитрия Семина, ранее разведением кур занималась его бабушка, но недавно ее не стало, поэтому родные продолжили ее дело.

«Это чисто домашнее подсобное хозяйство. […] На данный момент какого-то крупного бизнеса или еще чего-то нет, пока даже не думали», — подчеркнул народный избранник.

Депутат регионального парламента пояснил, что продукты собственного производства в основном раздавали родственникам, однако количество кур и кроликов, которые также есть в хозяйстве, постепенно увеличивается, в связи с этим образуются излишки.

Назвать точное число кур и кроликов Дмитрий Семин затруднился, отметив, что оно исчисляется десятками.

«Корма подбираем специально. Нам самим интересно и выгодно, чтобы были хорошие и кролики, и курочки, и яички», — заверил он.

Народный избранник пояснил, что после публикации в интернете экологически чистая продукция вызвала живой интерес в первую очередь среди его друзей, у которых недавно появились дети, а на внимание со стороны СМИ он не рассчитывал.

«Данная тема всегда была мне достаточно близка и интересна, тем более у меня и дед раньше работал в сфере сельского хозяйства. […] Очень большое количество продуктов, которые мы видим в магазинах, создано с помощью химикатов, а натуральное больше пользуется спросом», — резюмировал депутат Законодательного собрания Пензенской области.