18:09:43 Вторник, 28 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ 42-я очередная сессия Законодательного собрания региона. Пенза, 28 марта 2017 г.

Стоимость проезда по Заречному с 1 мая составит 12 рублей

08:58 | 28.03.2017 | Общество

Печать

Заречный, 28 марта 2017. PenzaNews. Стоимость проезда в автобусах муниципального предприятия «Автотранс» по городу Заречному Пензенской области будет повышена до 12 рублей с 1 мая. Соответствующее решение принято в ходе сессии собрания представителей ЗАТО в минувший понедельник, 27 марта.

Стоимость проезда по Заречному с 1 мая составит 12 рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для учеников общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального, среднего и высшего образования стоимость проезда составит 6 рублей.

От КПП №5 и КПП №11 до Пензы проезд будет стоить 24 рубля, а полный билет — по Заречному и до Пензы — 36 рублей.

Не изменится стоимость месячных проездных абонементов, при этом количество поездок будет лимитировано. Стоимость 50 поездок в черте Заречного составит 500 рублей, 60 — 600 рублей, 70 — 700 рублей.

Абонемент на проезд от Заречного до Пензы на 50 поездок обойдется пассажирам в 1 тыс. 100 рублей, на 60 — 1 тыс. 320 рублей, на 70 — 1 тыс. 540 рублей.

Ученический социальный проездной в черте Заречного будет стоить 130 рублей. Количество поездок по такому билету не ограничено.

Стоимость месячных социальных проездных абонементов на 50 поездок установлена следующая: студенческий — 900 рублей, ученический — 600 рублей, для граждан, имеющих право на получение ежемесячных денежных выплат — 550 рублей.

Студенты смогут приобрести 30 поездок в черте Заречного за 130 рублей.

Для пенсионеров, льготников и жителей, награжденных знаками «Почетный донор», стоимость проездного по городу составит 300 рублей за 30 поездок в месяц.

Стоимость проезда на всех дачных маршрутах не изменится, сообщает управление общественных связей Заречного.
Актуальное
Читайте также
В Пензе изменены условия получения губернатором доплаты к страховой пенсии Жительницу Заречного уличили в жестоком обращении с дочерьми
В Пензенской области принят закон о квотировании рабочих мест для людей с судимостью Учитель татарского языка из Кикино победила на конкурсе мастер-классов в Казани
В Пензе супруги и их знакомый обвиняются в покушении на сбыт крупной партии наркотиков В Пачелмском районе двое алкоголиков лишены водительских прав
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама