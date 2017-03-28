Стоимость проезда по Заречному с 1 мая составит 12 рублей Общество

Заречный, 28 марта 2017. PenzaNews. Стоимость проезда в автобусах муниципального предприятия «Автотранс» по городу Заречному Пензенской области будет повышена до 12 рублей с 1 мая. Соответствующее решение принято в ходе сессии собрания представителей ЗАТО в минувший понедельник, 27 марта.

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Для учеников общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального, среднего и высшего образования стоимость проезда составит 6 рублей.

От КПП №5 и КПП №11 до Пензы проезд будет стоить 24 рубля, а полный билет — по Заречному и до Пензы — 36 рублей.

Не изменится стоимость месячных проездных абонементов, при этом количество поездок будет лимитировано. Стоимость 50 поездок в черте Заречного составит 500 рублей, 60 — 600 рублей, 70 — 700 рублей.

Абонемент на проезд от Заречного до Пензы на 50 поездок обойдется пассажирам в 1 тыс. 100 рублей, на 60 — 1 тыс. 320 рублей, на 70 — 1 тыс. 540 рублей.

Ученический социальный проездной в черте Заречного будет стоить 130 рублей. Количество поездок по такому билету не ограничено.

Стоимость месячных социальных проездных абонементов на 50 поездок установлена следующая: студенческий — 900 рублей, ученический — 600 рублей, для граждан, имеющих право на получение ежемесячных денежных выплат — 550 рублей.

Студенты смогут приобрести 30 поездок в черте Заречного за 130 рублей.

Для пенсионеров, льготников и жителей, награжденных знаками «Почетный донор», стоимость проездного по городу составит 300 рублей за 30 поездок в месяц.

Стоимость проезда на всех дачных маршрутах не изменится, сообщает управление общественных связей Заречного.