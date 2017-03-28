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ФОТОРЕПОРТАЖ 42-я очередная сессия Законодательного собрания региона. Пенза, 28 марта 2017 г.

В Пензенской области необходимо повысить качество бесплатной юрпомощи — Елена Рогова

11:30 | 28.03.2017 | Общество

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Качество бесплатной юридической помощи, оказываемой в Пензенской области, необходимо повысить. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в регионе Елена Рогова.

В Пензенской области необходимо повысить качество бесплатной юрпомощи — Елена Рогова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Еще раз обращаю внимание на необходимость повышения качества доступности государственных услуг, в том числе бесплатной юридической помощи, социальной и медицинской помощи, а также на качественное рассмотрение обращений граждан», — сказала она, выступая с докладом о работе в 2016 году на 42-й очередной сессии областного Законодательного собрания во вторник, 28 марта.

Как отмечается в докладе уполномоченного, за 12 месяцев поступило 1 тыс. 118 обращений по 1 тыс. 157 вопросам. Их количество по сравнению с 2015 годом практически не изменилось, тогда их было подано 1 тыс. 117.

Круг вопросов, содержащихся в поступающих жалобах и заявлениях, разнообразен, однако наибольший удельный вес, как и в предыдущие годы, составляют обращения граждан о защите жилищных прав и по вопросам ЖКХ — 221 (19,8% от общего числа жалоб).

Также большой процент обращений приходится на заявления подозреваемых, обвиняемых и осужденных — 126 (11,3%).
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