В пензенском «Доме Вероники» шесть инвалидов будут трудоустроены благодаря квотам Общество

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Рабочие места для шести инвалидов будут созданы на базе центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» при поддержке Пензенского филиала ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данное решение принято по итогам встречи директора центра занятости населения Пензы Евгения Нелюбина, руководства предприятия и некоммерческой организации «Квартал Луи».

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник отдела организационно-информационной работы и делопроизводства регионального Минтруда Юлия Матюкина, трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья станет возможным в рамках квотирования рабочих мест для инвалидов.

«От численности предприятия зависит, сколько инвалидов оно обязано трудоустроить по квоте», — пояснила собеседница агентства, добавив, что если это невозможно сделать в рамках конкретного завода, что рабочие места создаются на базе сторонней организации.

По словам Юлии Матюкиной, в числе квотируемых планируются рабочие места сотрудника прачечной и менеджера коворкинга.