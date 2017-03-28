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ФОТОРЕПОРТАЖ 42-я очередная сессия Законодательного собрания региона. Пенза, 28 марта 2017 г.

В Пензенской области принят закон о квотировании рабочих мест для людей с судимостью

15:46 | 28.03.2017 | Общество

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Закон «О квотировании рабочих мест для лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, проживающих в Пензенской области» принят в ходе 42-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся во вторник, 28 марта.

В Пензенской области принят закон о квотировании рабочих мест для людей с судимостью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, ежегодно за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости обращаются более 100 граждан из категории ранее судимых, из них трудоустраиваются около 30%.

Ожидается, что принятие закона позволит повысить удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц в общем объеме граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также снизить уровень преступности в Пензенской области и предупредить совершение новых преступлений.

Предприятиям, численность сотрудников которых превышает 100 человек, установлена квота для приема на работу лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в размере 1% от среднесписочной численности сотрудников.

Если численность сотрудников составляет от 35 до 100 человек, квота устанавливается в размере одного рабочего места.

Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года.
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