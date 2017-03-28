Мэр Пензы потребовал исключить случаи выхода детей на крыши ради селфи Общество

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил чиновникам, курирующим сферу ЖКХ, принять меры по ограничению свободного доступа посторонних людей на крыши многоэтажных домов, в том числе с целью исключения несчастных случаев с детьми, стремящимися сделать селфи.

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«Сейчас среди молодежи набирает популярность фотографироваться на различных объектах, проникновение на которые связано с повышенной опасностью. В связи с приближением летних каникул возрастает вероятность, что подростки, пользуясь возможностью свободного доступа, будут выходить на крыши высоток», — сказал мэр в ходе рабочего совещания, состоявшегося во вторник, 28 марта.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Виктор Кувайцев поручил провести совещание с руководителями управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, которые должны срочно принять соответствующие меры.