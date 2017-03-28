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Мэр Пензы потребовал исключить случаи выхода детей на крыши ради селфи

18:52 | 28.03.2017 | Общество

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил чиновникам, курирующим сферу ЖКХ, принять меры по ограничению свободного доступа посторонних людей на крыши многоэтажных домов, в том числе с целью исключения несчастных случаев с детьми, стремящимися сделать селфи.

Мэр Пензы потребовал исключить случаи выхода детей на крыши ради селфи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас среди молодежи набирает популярность фотографироваться на различных объектах, проникновение на которые связано с повышенной опасностью. В связи с приближением летних каникул возрастает вероятность, что подростки, пользуясь возможностью свободного доступа, будут выходить на крыши высоток», — сказал мэр в ходе рабочего совещания, состоявшегося во вторник, 28 марта.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Виктор Кувайцев поручил провести совещание с руководителями управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, которые должны срочно принять соответствующие меры.
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