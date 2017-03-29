19:27:22 Среда, 29 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
Фестиваль «KinnoFest» Команда из Ижевска снимает фильм о пензенском технопарке «Рамеев». Пенза, 29 марта 2017 г.

Пензенцев предостерегли от обмана во время бесплатной диагностики здоровья

15:20 | 29.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Роспотребнадзор зафиксировал в Пензенской области увеличение количества обращений граждан, которые лишились денег после визита в организации, предоставляющие услуги по бесплатной диагностике здоровья — только с начала 2017 года их зарегистрировано 18. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пензенцев предостерегли от обмана во время бесплатной диагностики здоровья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Эти жители незапланированно приобрели комплексы биологически активных добавок к пище или заключили договоры абонентского обслуживания с предоставлением косметических и иных услуг.

По словам пострадавших, они подписывали документы, находясь под сильным психологическим воздействием со стороны работников фирмы-продавца, в результате чего смысл заключаемых договоров был им неясен, последствия совершаемых юридически значимых действий реально они оценить не могли.

Кроме того, для оплаты товаров и услуг в этих фирмах были предприняты меры по понуждению потребителей к заключению кредитных договоров с очень высокой процентной ставкой. При этом клиентов уверяли, что договор можно расторгнуть в любой момент и вернуть деньги.

Основной проблемой является невозможность доказать принудительный характер, заключенных договоров, подтвердить факты введения в заблуждение относительно условий приобретения и оплаты товаров и услуг, а также другие обстоятельства нарушения потребительских прав.

Как отметили в Роспотребнадзоре, чтобы избежать обмана, при приглашении на бесплатную процедуру необходимо не брать с собой паспорт, не употреблять предложенные напитки, не подписывать документы без внимательного ознакомления, не верить запугиваниям о выпадении волос или преждевременном старении кожи.

Расторгнуть уже имеющийся кредитный договор можно либо в добровольном или судебном порядке.
Актуальное
Читайте также
Ильдар Акчурин передал сертификат на покупку плитки для «Дома Вероники» Досрочные ЕГЭ по истории и химии прошли в Пензе без сбоев
В Пензе председателей СНТ проинформировали о планируемых дачных маршрутах В Сосновоборске один мужчина избил другого ради 1 тыс. рублей и бутылки водки
Таможня призовет к ответственности бизнесменов, не отчитавшихся за перемещение товара Ущерб от гриппа и ОРВИ в Пензенской области в 2016 году составил почти 1 млрд. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама