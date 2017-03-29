Пензенцев предостерегли от обмана во время бесплатной диагностики здоровья Общество

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Роспотребнадзор зафиксировал в Пензенской области увеличение количества обращений граждан, которые лишились денег после визита в организации, предоставляющие услуги по бесплатной диагностике здоровья — только с начала 2017 года их зарегистрировано 18. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Эти жители незапланированно приобрели комплексы биологически активных добавок к пище или заключили договоры абонентского обслуживания с предоставлением косметических и иных услуг.

По словам пострадавших, они подписывали документы, находясь под сильным психологическим воздействием со стороны работников фирмы-продавца, в результате чего смысл заключаемых договоров был им неясен, последствия совершаемых юридически значимых действий реально они оценить не могли.

Кроме того, для оплаты товаров и услуг в этих фирмах были предприняты меры по понуждению потребителей к заключению кредитных договоров с очень высокой процентной ставкой. При этом клиентов уверяли, что договор можно расторгнуть в любой момент и вернуть деньги.

Основной проблемой является невозможность доказать принудительный характер, заключенных договоров, подтвердить факты введения в заблуждение относительно условий приобретения и оплаты товаров и услуг, а также другие обстоятельства нарушения потребительских прав.

Как отметили в Роспотребнадзоре, чтобы избежать обмана, при приглашении на бесплатную процедуру необходимо не брать с собой паспорт, не употреблять предложенные напитки, не подписывать документы без внимательного ознакомления, не верить запугиваниям о выпадении волос или преждевременном старении кожи.

Расторгнуть уже имеющийся кредитный договор можно либо в добровольном или судебном порядке.