Участники фестиваля «KinnoFest» из Ижевска снимают фильм о пензенском технопарке «Рамеев» Общество

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Команда ижевской студии «Киноглаз» приступила к съемкам фильма о пензенском технопарке высоких технологий «Рамеев» в рамках очного этапа VI всероссийского молодежного фестиваля «KinnoFest» в среду, 29 марта.

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Место съемок было определено накануне по итогам жеребьевки. На подготовку научно-популярного фильма продолжительностью до 5 минут в целом отведено три дня.

В состав группы вошли пять человек в возрасте от 13 лет и старше — Михаил Втюрин, Евгений и Алексей Бурцевы, а также Мария Иванова и руководитель объединения Александр Бурцев.

Как отметила сценарист команды, студентка первого курса колледжа, будущий юрист Мария Иванова, процесс создания фильма в сжатые сроки является очень интересным, но сложным.

«Мы не спим ночами — думаем, как лучше подойти, снимать, куда залезть, смотрим материалы в Интернете. Нам дают книги и буклеты, которые мы читаем и стараемся составить сценарий как можно лучше и интереснее, а потом едем на точку и снимаем», — пояснила она корреспонденту ИА «PenzaNews».

По ее словам, ориентироваться в незнакомой обстановке помогают пензенские кураторы и сотрудники технопарка, которые, несмотря на занятость, находят время для съемочной группы, однако не делают скидок на возраст и скромный опыт работы.

«Задумки меняются, приходится по ходу ориентироваться. Сегодня успели снять центр прототипирования, механообработку и производство медицинского оборудования», — сказала Мария Иванова.

Она добавила, что пока участники фестиваля стараются отснять максимально возможное количество материала, а что получится на выходе, пока неизвестно.

В числе героев фильма, с которыми успели поработать представители студии «Киноглаз», оказался руководитель производства компании «IBS» в Пензе Дмитрий Артамонов.

Он рассказал учащимся о фирме, о технопарке «Рамеев» и показал, как организован рабочий процесс.

VI всероссийский молодежный фестиваль научно-популярного фильма «KinnoFest» проходит в Пензе с 28 по 31 марта. Тема 2017 года звучит как «Лаборатории инноваций».

Участникам — шести командам из Пензы, Владимира, Санкт-Петербурга, Москвы и Ижевска — предстоит создать фильм о деятельности одного из бизнес-инкубаторов или технопарков города. Они должны показать, какая поддержка оказывается малому бизнесу, и продемонстрировать успехи резидентов «Лаборатории инноваций».

Оценивать работы будут члены жюри, в состав которого вошли руководитель телецентра школьной лиги «Роснано», почетный работник образования РФ Ирина Дуленина, директор пензенского филиала Союза кинематографистов России Светлана Старостина, руководитель телестудии «Репортер», продюсер Елена Гликман, режиссер Станислав Демченко и генеральный директор телерадиохолдинга АТВ Илья Ермолаев.

Официальное закрытие фестиваля, в ходе которого зрителям продемонстрируют созданные фильмы, состоится 31 марта в 11.00, после чего члены жюри озвучат результаты.