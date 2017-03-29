В Пензе у здания МРЭО обустроят навес для осмотра машин и заасфальтируют парковку Общество

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области объявило электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания МРЭО ГИБДД по адресу: Пенза, проспект Строителей, 93.

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Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчик будет выбран из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 11 млн. рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет.

Аукцион состоится 17 апреля. Работы необходимо выполнить до 31 июля 2017 года.

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова, победитель аукциона должен провести общестроительные работы по устройству навеса для осмотра автомобилей, установить будку инспектора, защитить проходящий по территории газопровод, организовать наружное освещение, заасфальтировать парковку, установить бордюрный камень, оборудовать шлагбаум, озеленить участок за пределами ограждения, проложить сети видео- и телефонной связи.

«Также сметой предусмотрен капитальный ремонт кровли встроенно-пристроенных помещений, так как он проводился более 5 лет назад, что не противоречит нормам закона», — добавила собеседница агентства.