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Таможня призовет к ответственности бизнесменов, не отчитавшихся за перемещение товара

17:30 | 29.03.2017 | Общество

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Саратовская таможня возбудила с начала 2017 года 29 дел об административных правонарушениях в отношении предпринимателей, осуществляющих деятельность в том числе в Пензенской области, за непредставление или несвоевременную подачу статистической формы учета перемещения товаров.

Таможня призовет к ответственности бизнесменов, не отчитавшихся за перемещение товара

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обсуждение нарушений в данной сфере состоялось в рамках совещания с участниками взаимной торговли со странами Евразийского экономического союза, прошедшего на пензенском областном таможенном посту в среду, 29 марта.

До присутствующих была доведена информация об организации контроля за осуществлением статистической отчетности по проводимым операциям взаимной торговли со странами ЕАЭС.

«В этом году в КоАП РФ добавлена ст. 19.7.13, которая устанавливает штрафные санкции за непредставление или несвоевременное представление в таможенные органы статистической формы либо представление недостоверных сведений. Для того чтобы не попасть в список нарушителей данной статьи, участникам совещания были даны необходимые разъяснения», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе Саратовской таможни.

В ведомстве напомнили, что предприниматели могут подать необходимые сведения в таможню в том числе через интернет, используя электронно-цифровую подпись.
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