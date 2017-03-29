В Пензе председателей СНТ проинформировали о планируемых дачных маршрутах Общество

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Совещание с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, посвященное организации дачных перевозок, состоялось в администрации Пензы в среду, 29 марта.

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Представители городского управления транспорта и связи и МУП «АРЦИС» довели до собравшихся информацию о том, что обслуживание 22 маршрутов планируется начать 22 апреля.

С этой даты и до 1 июня дачные автобусы будут ходить три дня в неделю — по средам, субботам и воскресеньям; затем до сентября намечено добавить пятничные автобусы, а с приходом осени расписание вновь будет изменено на весеннее.

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Предполагается, что расписание движения автобусов будет корректироваться в течение дачного сезона по обращениям председателей СНТ и с учетом фактического пассажиропотока.

Плата за перевозку пассажиров и провоз багажа будет осуществляться по поясам путем безналичного расчета с использованием бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты члена садоводческого некоммерческого товарищества.

Стоимость проезда по транспортным картам по сравнению с 2016 годом не изменится.

За наличный расчет плата за перевозку пассажиров будет осуществляться по экономически обоснованному тарифу, то есть по полной стоимости, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.