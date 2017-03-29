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Бизнесмену разъяснили, почему нельзя построить кафе у театра в Пензе

19:35 | 29.03.2017 | Общество

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Предприниматель, который взял в аренду на 49 лет земельный участок площадью 190 кв. метров вблизи областного драматического театра имени А.В. Луначарского и более 10 лет добивается разрешения построить на нем детское кафе, обратился к мэру Виктору Кувайцеву за содействием в ходе приема граждан, состоявшегося в среду, 29 марта.

Бизнесмену разъяснили, почему нельзя построить кафе у театра в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, мужчина хочет возвести капитальное строение.

«Проблема в том, что за эти годы федеральное законодательство в значительной степени изменилось. По современным градостроительным нормам этого сделать нельзя. Заявителю были предложены другие законные варианты использования земельного участка, но предприниматель не хочет отказаться от своей мечты и настаивает на строительстве детского кафе», — сказали в мэрии.
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