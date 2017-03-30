08:42:07 Четверг, 30 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
Фестиваль «KinnoFest» Команда из Ижевска снимает фильм о пензенском технопарке «Рамеев». Пенза, 29 марта 2017 г.

В Пензе намечено организовать сквер «45 меридиан»

08:15 | 30.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Сквер «45 меридиан» будет организован на пересечении улиц Пушкина и Кулакова в Пензе. Такое решение было принято в ходе встречи мэра Виктора Кувайцева и председателя областного отделения Русского географического общества Игоря Пантюшова в минувшую среду, 29 марта.

В Пензе намечено организовать сквер «45 меридиан»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Игорь Пантюшов пояснил, что когда-то на этом месте был сквер, который являлся излюбленным местом отдыха жителей близлежащих домов, однако после возведения там нестационарного торгового объекта, он потерял привлекательность и сейчас находится в плачевном состоянии.

По словам Игоря Пантюшова, инициативная группа готова не только принять участие в благоустройстве сквера, но и взять над ним шефство — следить за чистотой и порядком при условии, что сквер будет называться «45 Меридиан». В нем будет установлен арт-объект или малая архитектурная форма, символизирующая это географическое понятие.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев с интересом принял это предложение.

«В Лондоне, в Гринвич-парке рядом с обсерваторией стоит символ, обозначающий нулевой меридиан. Пенза также может обозначить свое географическое расположение», — отметил мэр и поручил управлению градостроительства и архитектуры города разработать макет арт-объекта.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, открытие нового сквера «45 Меридиан» планируется приурочить ко Дню города.
Актуальное
Читайте также
Пензенский «Дизель» проведет в Тольятти товарищескую встречу с «Ладой» Бизнесмену разъяснили, почему нельзя построить кафе у театра в Пензе
Ильдар Акчурин передал сертификат на покупку плитки для «Дома Вероники» Досрочные ЕГЭ по истории и химии прошли в Пензе без сбоев
В Пензе председателей СНТ проинформировали о планируемых дачных маршрутах В Сосновоборске один мужчина избил другого ради 1 тыс. рублей и бутылки водки
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама