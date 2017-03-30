В Пензе намечено организовать сквер «45 меридиан» Общество

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Сквер «45 меридиан» будет организован на пересечении улиц Пушкина и Кулакова в Пензе. Такое решение было принято в ходе встречи мэра Виктора Кувайцева и председателя областного отделения Русского географического общества Игоря Пантюшова в минувшую среду, 29 марта.

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Игорь Пантюшов пояснил, что когда-то на этом месте был сквер, который являлся излюбленным местом отдыха жителей близлежащих домов, однако после возведения там нестационарного торгового объекта, он потерял привлекательность и сейчас находится в плачевном состоянии.

По словам Игоря Пантюшова, инициативная группа готова не только принять участие в благоустройстве сквера, но и взять над ним шефство — следить за чистотой и порядком при условии, что сквер будет называться «45 Меридиан». В нем будет установлен арт-объект или малая архитектурная форма, символизирующая это географическое понятие.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев с интересом принял это предложение.

«В Лондоне, в Гринвич-парке рядом с обсерваторией стоит символ, обозначающий нулевой меридиан. Пенза также может обозначить свое географическое расположение», — отметил мэр и поручил управлению градостроительства и архитектуры города разработать макет арт-объекта.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, открытие нового сквера «45 Меридиан» планируется приурочить ко Дню города.