В Пензе начали выдачу разрешений на охоту на пернатую дичь Общество

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Выдача разрешений на охоту на пернатую дичь стартовала в Пензенской области в четверг, 30 марта.

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Получить документ можно в Пензе на Лодочном проезде, 10, а также в районах области — у местных охотинспекторов.

Сезон весенней охоты на пернатую дичь в регионе будет объявлен в период с 8 по 17 апреля. В день один охотник может добывать трех гусей, одного селезня и трех вальдшнепов.

При этом запрещается охота в весенней период с подхода, на вальдшнепа — на утренней тяге, использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и добычи дичи.

Также нельзя охотиться на пернатую дичь с собаками, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания и подачи раненой пернатой дичи.

Кроме того, запрещается весенняя охота на самцов уток без подсадной утки, сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.