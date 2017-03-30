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Холодная погода в Пензенской области продержится до 3 апреля — Валентина Неворотова

16:56 | 30.03.2017 | Общество

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Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Холодная погода продержится в Пензенской области до предстоящего понедельника, 3 апреля. Об этом сообщила главный синоптик областного гидрометцентра Валентина Неворотова на заседании противопаводковой комиссии, состоявшемся в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения региона в четверг, 30 марта.

Холодная погода в Пензенской области продержится до 3 апреля — Валентина Неворотова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, 4 апреля среднесуточная температура поднимется до +4...+6ºС, а в последующие дни воздух прогреется до +10ºС.

При обсуждении текущей паводковой обстановки было отмечено, что в результате положительных дневных температур воздуха и существенных осадков в виде дождя 25 марта началось повышение уровня воды в реках. Наибольшие подъемы были отмечены на Хопре, Атмисе и Выше.

С 28 марта в связи с похолоданием на реках происходит постепенный спад уровня воды на 0,5–1 метр.

На юго-западе Пензенской области снег растаял, а в восточных районах — толщина покрова составляет от 6 до 20 см.

Очередной пик паводка ожидается 5 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.
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