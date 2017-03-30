В Пензе спасатели отработали действия по тушению природных пожаров Общество

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Штабная тренировка, посвященная отработке действий органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Центрального и Приволжского регионов во время природных пожаров, состоялась в Пензе.

Фото: 58.mchs.gov.ru

В ней приняли участие представители комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области, главного управления МЧС России по региону, пожарно-спасательного центра и регионального Минлесхоза.

«О результатах первого этапа тренировки начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов доложил в ходе видеоконференции заместителю начальника Центрального регионального центра МЧС России Денису Сычеву. В докладе он отметил, что всего на территории Пензенской области в 20 районах находится 99 населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения природных пожаров. В случае угрозы жителям населенных пунктов и объектам экономики спланировано развертывание 101 пункта временного размещения вместимостью более 29 тыс. человек», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что особенностями второго этапа тренировки стали применение аэромобильной группировки, развертывание пункта временного размещения и городка жизнеобеспечения в районе ЧС, а также организация работы оперативной группы.

«По замыслу тренировки на территории Сурска Городищенского района возник очаг природного пожара на площади 28 га. В результате порывистого ветра огонь стремительно распространился на территории города, произошло открытое горение пяти жилых домов и семи надворных построек. В связи со сложившейся обстановкой осуществлялось информирование населения, привлекались необходимые силы и средства по ликвидации ЧС, проводились аварийно-спасательные работы, а также эвакуация населения в безопасные районы», — добавили в пресс-службе.