Мэр Пензы дал разъяснения по проблемам, озвученным в ходе приема граждан Общество

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал необходимые разъяснения по проблемам, озвученным в ходе приема граждан, который состоялся в четверг, 30 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, одна из женщин пояснила, что проживает со взрослыми детьми в маневренном фонде. Она выразила опасение, что если с ней что-то случится, дети останутся на улице.

Виктор Кувайцев, изучив ситуацию, заверил ее, что дети сохранят право жить в маневренном фонде.

Затем пожилая супружеская пара обратилась к главе городской администрации с просьбой оказать содействие в решении вопроса о признании частного дома, рассчитанного на четыре семьи, аварийным и его включении в программу расселения. Однако, так как их собственность определена в долях, необходимо пройти ряд юридических процедур. Кроме того, проблему можно решить только при участии всех соседей.

Мэр поручил главе администрации Ленинского района Пензы Надежде Москвитиной помочь пенсионерам, взяв решение проблемы на контроль.

Еще одно обращение касалось предоставления в собственность членам садоводческого товарищества «Заря» земельных участков, которыми они пользуются более 20 лет. При этом необходимого пакета документов, подтверждающих их права, у людей нет.

Виктор Кувайцев поручил главе администрации Октябрьского района города Евгению Гусейнову оказать членам СНТ «Заря» содействие в организации общего собрания, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.