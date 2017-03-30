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Зарплаты научных сотрудников в Пензенской области оказались самыми низкими в стране

19:14 | 30.03.2017 | Общество

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Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Среднемесячная заработная плата научных сотрудников, которая составила в Пензенской области в 2016 году чуть более 21 тыс. рублей, оказалась самой низкой в России.

Зарплаты научных сотрудников в Пензенской области оказались самыми низкими в стране

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Анализ ситуации дел в регионах провели специалисты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Они пришли к выводу о том, что в прошлом году среднемесячная номинальная начисленная зарплата научных сотрудников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению уровня оплаты труда, увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 4%. При этом численность данной категории персонала сократилась на 1,9%.

Лишь в 33 субъектах РФ отношение средней зарплаты ученых к средней по региону в целом достигло планового значения в 158%. Среднероссийский показатель составил 164,8%, в Пензенской области он значительно ниже — 98,3%.

Как отмечается в результатах исследования, основной контингент научных сотрудников сосредоточен в Москве — 42,7%, Санкт-Петербурге — 8,8%, Московской — 6,7%, Новосибирской — 6,4% и Свердловской областях — 2,7%. Среднемесячная зарплата здесь колебалась в пределах 48–62 тыс. рублей. В целом по стране среднемесячная зарплата ученых составляет около 54 тыс. рублей.

Наибольший темп ее роста в прошлом году по сравнению с предыдущим был зафиксирован в Ульяновской области — 125,6%, Мордовии — 124%, Белгородской — 118,6% и Вологодской — 116% — областях, а также Краснодарском крае — 115,2%.

В среднем по стране этот показатель равен 104%, в Пензенской области — 102,9%.
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