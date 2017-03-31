На детской железной дороге в Пензе заменят светофоры и устройство электроцентрализации Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Современные светофоры и стрелочные переводы, а также устройство электрической централизации будут установлены в рамках реконструкции детской железной дороги в Пензе, которую намечено провести в 2018 году.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер, в Самарском проектно-изыскательском институте приступили к комплексу технических и экономических исследований по реконструкции.

«Специалисты уже провели предварительное обследование малой магистрали, осмотрев инфраструктуру, рельеф местности и специфику ее размещения. Реконструкция коснется инфраструктуры и основных фондов детской железной дороги. В рамках проекта капитально отремонтируют путь, обустроят ограждение территории и построят собственный учебный корпус», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что в настоящее время в комплекс сооружений детской железной дороги входят павильон билетной кассы, пост электроцентрализации и ангар для хранения подвижного состава.

«На линии протяженностью 2,4 км расположенj две станции — Пионерская и Сосновка. В парке подвижного состава два тепловоза и три пассажирских вагона», — добавила Светлана Затуливетер.

По ее словам, в ходе реконструкции предполагается обновление технических устройств, светофоров, стрелочных переводов и устройства электрической централизации.

«Планируется оснащение учебных классов тренажерами для подготовки машинистов, новейшими наглядными пособиями», — подчеркнула собеседница агентства.

Она пояснила, что раритетные технические средства детской железной дороги — пульты-табло, устройства сигнализации и блокировки, подвижной состав планируется разместить на отдельной площадке на территории магистрали как музейную экспозицию.