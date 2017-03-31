В Пензенской области начали массово проверять водителей на состояние опьянения Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Массовые проверки водителей на состояние опьянения стартовали в Пензенской области в пятницу, 31 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием этой категории водителей, продлятся по 2 апреля.

«В связи с проведением проверок водителей на предмет их нахождения в состоянии опьянения просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий», — отметили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что в целях противодействия фактам коррупции и незаконным действиям сотрудников Госавтоинспекции автомобилисты могут использовать аудио- и видеозапись для фиксации возможных противоправных действий с их стороны.