Пензенские приставы не позволили иностранцу уехать в Сирию, не заплатив долги Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Гражданин Сирии погасил задолженность по штрафам за многочисленные нарушения правил дорожного движения, допущенные им в Пензе, после наложения запрета на выезд из России.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, в первомайском районном отделе судебных приставов города находилось шесть исполнительных производств о взыскании с иностранца задолженности на сумму более 16 тыс. рублей.

«Судебный пристав установил, что должник приобрел билет для возвращения на историческую родину. Именно поэтому в управлении по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области ему были вручены документы с уведомлением о долге, ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации и в специальном праве», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что принятые меры дали положительный результат.