Пензенский депутат попросил организовать туалет на Олимпийской аллее Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы Юрий Зиновьев, входящий во фракцию «Единая Россия», обратился к начальнику управления культуры города Вере Фейгиной с просьбой рассмотреть возможность оборудования общественного туалета на Олимпийской аллее.

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«Олимпийскую аллею мы сделали — такая красивая, хорошая. Очень большой наплыв и ребятишек, и старшее поколение выходит. Как обстоят дела с общественным туалетом?» — поинтересовался он в ходе 32-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 31 марта.

Вера Фейгина пояснила, что в настоящее время на аллее есть два передвижных туалета.

«Вы меня извините, но это несерьезно», — отметил народный избранник.

Юрий Зиновьев предложил Вере Фейгиной проехать на Олимпийскую аллею, чтобы лично убедиться в большом количестве отдыхающих и актуальности озвученной проблемы.

«Давайте это как-то решим. Деревянный [туалет] поставим, или как. [...] Если мы не можем сделать, давайте в таком случае инвестора туда запустим», — добавил депутат.