В Пензе принята программа развития транспортной инфраструктуры до 2026 года Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пензы на 2017–2026 годы утверждена в ходе 32-й очередной сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 31 марта.

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«В результате реализации мероприятий программы к 2026 году планируется увеличить долю протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, до 85% [от общего объема]. Количество оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения пешеходных переходов достигнет 855 единиц», — сказал и.о. начальника управления экономического развития мэрии Пензы Рашид Юманкулов, представляя проект программы.

После этого было решено перейти к вопросам.

Первый из них задал депутат, начальник ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области» Андрей Сакмаев, который поинтересовался, существует ли в городе транспортная схема.

«Маршрутная схема есть, […] транспортной схемы нет», — пояснил Рашид Юманкулов.

Во время дальнейшего обсуждения были затронуты такие вопросы, как отсутствие надземных пешеходных переходов и непредусмотренная программой замена маршруток на автобусы большой вместимости.

По мнению депутата, руководителя транспортной компании «Дилижанс» Андрея Фомина, в представленном проекте программы есть «много спорных моментов» и «много субъективных неточностей с точки зрения статистки», но это первый серьезный и столь обширный документ в данной сфере.

«Точка отсчета должна быть», — отметил он.

Народные избранники рекомендовали в будущем включить в программу создание автоматизированной системы управления транспортными потоками и предоставить ее для ознакомления заблаговременно.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание депутатов на то, что они могут ознакомиться с программой более подробно и при необходимости выйти с предложениями о ее доработке.

В итоге программа была утверждена.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заказчиком программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Пензы на 2017–2026 годы является мэрия. В ее разработке принимали участие четыре управления городской администрации — градостроительства и архитектуры, транспорта и связи, ЖКХ, экономического развития, а также департамент ЖКХ.

Предполагается, что она будет реализовываться в два этапа: с 2017 по 2020 годы и с 2021 по 2026 годы.

Общий объем финансирования составляет 12,9 млрд. рублей, из них 8,5 млрд. — средства городского бюджета, 1,3 млрд. — областного, 2,6 млрд. — федерального и 480 млн. — внебюджетные.