Заявки на участие в «Формировании современной городской среды» принимаются до 29 апреля Общество

Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Заявки на участие в программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» принимаются в управлении ЖКХ города до 29 апреля.

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Затем комиссия по общественному обсуждению программы рассмотрит заявки и проведет оценку предложений по благоустройству территорий, которые жители хотели бы иметь во дворе своего дома.

После этого комиссия отберет заявки, назначит дату и проведет общественное обсуждение программы. После того, как она будет утверждена, исполнитель сможет приступить к благоустройству дворовых территорий.

В субботу, 1 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсуждались пути реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».

Открывая совещание, он подчеркнул, что одним из условий реализации программы является участие в ней населения.

«Наша задача рассказать людям, что у них есть реальная возможность благоустроить свою дворовую территорию так, как они сами бы хотели, воплотить в жизнь свои проекты мечты», ― сказал мэр.

Он также поручил главам администраций районов усилить работу с населением, активней вовлекая управляющие компании, председателей ТСЖ, ЖСК и другие общественные организации.

«Нам выпала уникальная возможность реально повысить уровень благоустройства в городе в целом. Мы должны ею воспользоваться, и распорядиться денежными средствами федерального центра максимально эффективно», ― цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.