В Пензе в колонии №7 выявлены нарушения в медчасти и столовой Общество

Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Нарушения выявлены в колонии №7 управления ФСИН России по Пензенской области в ходе выездной проверки.

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В ней приняли участие прокурор Пензенской области Наталья Канцерова, уполномоченный по правам человека в регионе Елена Рогова, а также председатель Общественной наблюдательной комиссии Валентина Алькаева,

«По результатам обхода медицинской части и столовой исправительного учреждения было констатировано их неудовлетворительное санитарно-эпидемиологическое состояние. Установлено, что в отношении осужденных не проводились необходимые медосмотры, не оказывалось надлежащее лечение по профилю заболевания», ― сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что также в работе сотрудников колонии имели место нарушения режимного характера, заключающиеся в низкой эффективности профилактической и воспитательной работы с осужденными.

«Выявлены факты бесконтрольного пользования заключенными запрещенными предметами. Имеются серьезные нарекания к пожарной защищенности зданий и сооружений, не соблюдаются требования законодательства при привлечении осужденных к труду», ― добавила собеседница агентства.

По ее словам, Наталья Канцерова отметила необходимость устранения всех выявленных нарушений и повышения требовательности руководства УФСИН России по Пензенской области к своим подчиненных сотрудникам.