Пензенцы присоединились к акции «Зажги синим»
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Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Несколько десятков человек приняли участие в мероприятиях в рамках акции «Зажги синим», посвященной информированию об аутизме, к которой Пенза впервые присоединилась в минувшее воскресенье, 2 апреля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В кинотеатре «Высшая лига» прошел спецпоказ мультфильма «Смурфики. Затерянная деревня» для детей с диагнозом «Расстройство аутического спектра».
После этого группа жителей с транспарантами с надписями «Пенза, зажги синим» и «Аутизм не приговор» прошли от торгового центра «Арбат» до драматического театра имени А.В. Луначарского, где состоялся небольшой митинг.
На площади перед театром состоялось выступление детей с аутизмом, а также акция «Мир глазами аутиста». После этого пришедшие одновременно запустили в небо десятки синих воздушных шаров.
В 19.00 зажглась синяя подсветка здания театра, на фоне которого сфотографировались многие участники акции.
Также в это время были подсвечены памятник Первопоселенцу, монумент «Добрый ангел мира», часы«Кукушка», областная филармония, киноконцертный зал «Пенза», здание городской администрации и торговый центр «Пассаж».