Иван Белозерцев поручил активизировать в Пензе работы по благоустройству Общество

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил активизировать работы по благоустройству в Пензе.

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«Недостаточно, я мягко говорю, город сегодня занимается благоустройством», — отметил он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 3 апреля.

Иван Белозерцев призвал при необходимости рассмотреть вопрос об увеличении количества бригад МУП «Пензадормост», а также подключить к этой работе предприятия и организации всех форм собственности.

Также, по мнению главы региона, следует проконтролировать ход приведения населенных пунктов в порядок после зимы в районах области. Он поручил кураторам от правительства области выехать на места с проверкой.

В Пензе с 17 марта по 30 апреля проходит месячник по благоустройству. В его рамках запланировано два общегородских субботника — 8 и 22 апреля.