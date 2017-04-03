В Пензенской области выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдром Общество

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Активизация эпидпроцесса геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) отмечена на территории Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, в течение двух месяцев 2017 года отмечается прирост заболеваемости в два раза. В Пензенской области зарегистрирован 71 случай заболевания.

Заболеваемость составила 5,3 на 100 тыс. населения. В том числе отмечены случаи, когда заражение произошло еще осенью.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что вакцины против геморрагической лихорадки с почечным синдромом нет, и рекомендовали проводить профилактические меры — исключить возможность доступа грызунов в жилые и хозяйственные помещения, не есть загрязненные или испорченные животными продукты и кипятить питьевую воду.

Кроме того, рекомендовано истреблять грызунов и тщательно убираться на даче перед началом сезона с применением дезинфицирующих средств, используя для защиты ватно-марлевую повязку и резиновые перчатки.