В Пензенской области на организацию детского отдыха выделено почти 400 млн. рублей Общество

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Почти 400 млн. рублей выделено из бюджетов муниципальных образований и региона на организацию детского отдыха в Пензенской области в 2017 году. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 3 апреля.

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«Это на 14% выше уровня 2016 года», — отметил министр.

По его словам, на содержание лагерей и приведение их в порядок предусмотрено около 59 млн. рублей.

«Эта сумма ниже, чем в 2016 году почти на 1,5 млн. рублей. Уменьшены средства в городе Заречном. Мы проанализировали причины — на 1 млн. 665 тыс. рублей снижена [сумма на] детей, которые будут отдыхать в «Приморском» [пензенский санаторий в Краснодарском крае]», — уточнил Александр Воронков.

Он добавил, что также в Лунинском, Наровчатском и Шемышейском районах сокращение произошло за счет снижения детского населения школьного возраста, а увеличены средства на отдых детей в Каменском, Сосновоборском, Пачелмском, Камешкирском, Кузнецком районах и Кузнецке.

«Средний процент охвата детей по области составит 52,5% от числа детей школьного возраста», — отметил Александр Воронков, уточнив, что всего отдыхом будет охвачено более 100 тыс. детей.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал любым способом увеличить количество отдыхающих детей.

«Давайте хоть на 100, 200, 300 детей оздоровим больше. Что нам мешает это сделать?» — спросил глава региона.

Также он предложил обратиться за помощью с путевками к работодателям.

«Это тяжело, это сложно. Хотя ничего сложного в этом нет. Надо просто себя заставить. Нужно приехать к работодателю, договориться», — сказал Иван Белозерцев.