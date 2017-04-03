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В Заречном воспитанники воскресной школы создают мультфильм из пластелина

15:47 | 03.04.2017 | Общество

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Заречный, 3 апреля 2017. PenzaNews. Воспитанники воскресной школы при Воскресенском молитвенном доме Заречного Пензенской области и участники анимационной студии «Фантазеры» приступили к созданию мультфильма для детей «Доброе сердце, или история про бездомного кота Пирата».

В Заречном воспитанники воскресной школы создают мультфильм из пластелина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он основан на православной притче Светланы Копыловой. В мультфильме рассказывается о нелегкой жизни бездомного кота Пирата и о том, как маленькая девочка Маша спасла его от смерти. Он будет учить зрителя милосердию, добру и бережному отношению к животным.

Мультфильм создается из пластилина в технике «Перекладка на плоскости». Сначала дети будут лепить пластилиновых героев, затем передвигать их на специальном станке, фотографировать и монтировать полученные картинки. Озвучивать мультфильм будет Матвей Тарасов.

В его создании также примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья.

Лента будет сниматься на средства благотворительного фонда «Православная инициатива» в рамках проекта «СоТворение добра».

Дети также примут участие в создании выставки картин в технике «Пластилинография» на тему «В каждом сердце живет добро!»

Показ мультфильма планируется провести в детских домах, реабилитационных центрах для детей-инвалидов Пензенской области, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
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