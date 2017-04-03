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Фоторепортаж Станция «Сенная площадь» после взрыва в метро. Санкт-Петербург, 3 апреля 2017 г.

Пензенские журналисты узнали о взрыве в петербургском метро по пути в гостиницу

16:05 | 03.04.2017 | Общество

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Санкт-Петербург, 3 апреля 2017. PenzaNews. Журналисты из Пензенской области, которые принимали участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках IV медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в «Экспоцентре» днем в понедельник, 3 апреля, узнали о взрыве в петербургском метро по пути в гостиницу. Об этом сообщил главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Пензенские журналисты узнали о взрыве в петербургском метро по пути в гостиницу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы узнали о произошедшем, когда возвращались из «Экспоцентра» в гостиницу. Так что с нами все в порядке. В метро мы не спускались, добирались централизованно — на транспорте, который был предоставлен организаторами», — сказал он по телефону.

Павел Полосин напомнил, что всего от Пензенской области в итоговом мероприятии медиафорума участвовали пять человек — помимо него, это журналисты Екатерина Нуштаева («Любимая газета – Кузнецк»), Дарья Шметкова (ГТРК «Пенза»), Лиана Коженкова («Пензенская правда») и Наталия Ильина (газета «Горожанин»).

По его словам, в Санкт-Петербурге усилены меры безопасности.

«Но так как мы ехали по городу сразу после случившегося, нельзя было сказать, связано это со взрывом в метро или визитом главы государства Владимира Путина в Санкт-Петербург, где в эти минуты проходила его встреча с [президентом Белоруссии] Алексанром Лукашенко», — пояснил пензенский журналист.

На данный момент информация о происшествии в Санкт-Петербурге уточняется.

Первоначально очевидцы сообщили о хлопках и сильном задымлении в метро в районе станции «Сенная площадь». Вскоре в социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что вагон метро разорвало от взрыва.

СМИ со ссылкой на источники сообщили о минимум 10 погибших. Также появилась информация о том, что мог произойти не один, а два взрыва в метро. Эти данные пока официально не подтверждены, но и не опровергнуты.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Он уже получил доклады руководителей спецслужб, в частности, директора ФСБ Александра Бортникова, о случившемся. Глава государства поручил городским властям принять все необходимые меры для оказания помощи родным погибших и пострадавшим.
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