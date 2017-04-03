В Пензе скончался председатель профсоюза машиностроителей Анатолий Дмитриевский Общество

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Председатель пензенской областной организации профсоюза машиностроителей Анатолий Дмитриевский скончался на 71-м году жизни.

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Прощание с покойным состоится в конференц-зале федерации профсоюзов Пензенской области с 11.30 до 13.00 в предстоящий вторник, 4 апреля.

Свои соболезнования родным и близким Анатолия Дмитриевского выразили сотрудники регионального Минпрома.

«Ушел из жизни талантливый, энергичный руководитель, внесший значительный вклад в обеспечение защиты социально-трудовых прав работников машиностроительного комплекса Пензенской области. Анатолий Дмитриевский был замечательным другом, товарищем и прекрасным семьянином», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Дмитриевский Анатолий Алексеевич родился 17 апреля 1946 года.

В 1968 году после окончания Пензенского политехнического института начал свою трудовую деятельность инженером на заводе «Химмаш».

В 1978 году был назначен начальником цеха №17.

В 1979 году был избран председателем завкома завода «Химмаш» и в этой должности проработал 9 лет.

В 1988 году на областной отчетно-выборной профсоюзной конференции профсоюза рабочих тяжелого машиностроения избран председателем обкома.

За достижения в работе награжден знаками федерации профсоюзов Пензенской области «За активную работу в профсоюзах», «За заслуги перед профдвижением России», юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России», нагрудным знаком «За заслуги перед профсоюзом машиностроителей России», почетной грамотой губернатора Пензенской области, главы города.

13 сентября 2001 года приказом Минпромнауки РФ Анатолию Дмитриевскому было присвоено звание «Почетный машиностроитель».