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В Пензе суд назначил штраф за громкую рекламу в «Магните»

18:00 | 03.04.2017 | Общество

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Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей АО «Тандер» за громкую рекламу в магазине «Магнит», расположенном по адресу: Пенза, проспект Строителей, 142.

В Пензе суд назначил штраф за громкую рекламу в «Магните». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе административного расследования, проведенного 5 декабря 2016 года, в торговом зале на рабочем месте кассира уровни звукового давления при включенной активной акустической системе в октавных полосах 500Гц, 2000Гц, 4000Гц, 8000Гц превышали величину предельно допустимого уровня», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в торговом зале у прилавка с фруктами и овощами уровень звукового давления в октавных полосах 125Гц, 250Гц, 500Гц, 1000Гц, 2000Гц, 4000Гц, 8000Гц также превышал предельно допустимый уровень.

«Фоновый уровень звукового давления при выключенном технологическом оборудовании соответствует требованиям санитарных правил», — отметили в пресс-службе.
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