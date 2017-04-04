10:37:10 Вторник, 4 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
Фоторепортаж Станция «Сенная площадь» после взрыва в метро. Санкт-Петербург, 3 апреля 2017 г.

В Пензе приставы помогли матери вернуть ребенка

09:04 | 04.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники управления ФССП России по Пензенской области помогли женщине разыскать и вернуть ребенка, которого незаконно забрал отец.

В Пензе приставы помогли матери вернуть ребенка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С марта 2016 года у приставов на принудительном исполнении находился документ об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка с матерью. Принятое судом решение должник категорически отказывался исполнять в добровольном порядке, за что неоднократно был привлечен к административной ответственности», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что к совершению исполнительных действий неоднократно привлекались органы опеки и попечительства, а также специалист-психолог.

«С января 2017 года ребенок перестал посещать детский сад, должник не отвечал на телефонные звонки, не получал почтовую корреспонденцию и не открывал дверь судебным приставам по адресу регистрации. Установить фактическое местонахождение несовершеннолетнего судебному приставу не представлялось возможным», — добавила собеседница агентства.

По словам Яны Загребельной, после этого мать обратилась в управление ФССП России по Пензенской области с заявлением о розыске ребенка.

«В ходе разыскных мероприятий было установлено его местонахождение и в соответствии с действующим законодательством в присутствии представителей органов опеки и попечительства и судебных приставов решение суда было исполнено — ребенок был передан матери», — резюмировала собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Кабельский не ожидал предложения стать вице-президентом Ассоциации водных видов спорта Власти Пензы усилят взаимодействие с предприятиями при подготовке к субботнику
Житель Пензенской области проведет в колонии 9,5 лет за смерть матери Пензенская областная библиотека представлена на всероссийской выставке в Ульяновске
В МЧС уточнили данные о пострадавших в результате пожара на проспекте Победы в Пензе 24 игрока пензенского «Дизелиста» отправились в Ярославль
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама