В Пензе приставы помогли матери вернуть ребенка Общество

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники управления ФССП России по Пензенской области помогли женщине разыскать и вернуть ребенка, которого незаконно забрал отец.

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«С марта 2016 года у приставов на принудительном исполнении находился документ об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка с матерью. Принятое судом решение должник категорически отказывался исполнять в добровольном порядке, за что неоднократно был привлечен к административной ответственности», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что к совершению исполнительных действий неоднократно привлекались органы опеки и попечительства, а также специалист-психолог.

«С января 2017 года ребенок перестал посещать детский сад, должник не отвечал на телефонные звонки, не получал почтовую корреспонденцию и не открывал дверь судебным приставам по адресу регистрации. Установить фактическое местонахождение несовершеннолетнего судебному приставу не представлялось возможным», — добавила собеседница агентства.

По словам Яны Загребельной, после этого мать обратилась в управление ФССП России по Пензенской области с заявлением о розыске ребенка.

«В ходе разыскных мероприятий было установлено его местонахождение и в соответствии с действующим законодательством в присутствии представителей органов опеки и попечительства и судебных приставов решение суда было исполнено — ребенок был передан матери», — резюмировала собеседница агентства.