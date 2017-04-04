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В Пензе спасатели помогли оградить тяжелобольную женщину от агрессии сына

12:30 | 04.04.2017 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудникам пензенского пожарно-спасательного центра пришлось вскрыть металлическую дверь в квартиру дома на улице Тепличной, чтобы помочь полиции оградить тяжелобольную женщину от агрессивного сына. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

В Пензе спасатели помогли оградить тяжелобольную женщину от агрессии сына

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером в минувший понедельник, 3 апреля.

За помощью обратился отец буянившего мужчины, который пояснил, что его сын находится в неадекватном состоянии, а полицейские не могут попасть в квартиру, так как дверь заперта.

Используя аварийно-спасательный инструмент, сотрудники ППСЦ обеспечили доступ сотрудников правоохранительных органов в квартиру. Конфликтная ситуация была разрешена.

В результате случившегося никто не пострадал.
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