В Пензе спасатели помогли оградить тяжелобольную женщину от агрессии сына Общество

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудникам пензенского пожарно-спасательного центра пришлось вскрыть металлическую дверь в квартиру дома на улице Тепличной, чтобы помочь полиции оградить тяжелобольную женщину от агрессивного сына. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

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По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером в минувший понедельник, 3 апреля.

За помощью обратился отец буянившего мужчины, который пояснил, что его сын находится в неадекватном состоянии, а полицейские не могут попасть в квартиру, так как дверь заперта.

Используя аварийно-спасательный инструмент, сотрудники ППСЦ обеспечили доступ сотрудников правоохранительных органов в квартиру. Конфликтная ситуация была разрешена.

В результате случившегося никто не пострадал.