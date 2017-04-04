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В пензенской колонии №8 обнаружены заточки, лезвия и самодельная проводка

16:48 | 04.04.2017 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Ззаточки, лезвия от одноразовых бритвенных станков и самодельная электрическая проводка, запитанная в электрическую сеть, обнаружены в пензенской исправительной колонии №8 в ходе прокурорской проверки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В пензенской колонии №8 обнаружены заточки, лезвия и самодельная проводка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Содержащимися в колонии лицами также использовались другие запрещенные на режимной территории предметы — электрокипятильники, удлинители, лекарственные препараты без медицинского назначения», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что у осужденных был изъят ключ, позволяющий открывать локальные секторы исправительного учреждения и свободно передвигаться по режимной территории.

«Установлено, что администрацией колонии не приняты во внимание ранее сделанные замечания о необходимости ремонта напольного покрытия в общежитиях для осужденных, благодаря чему заключенные беспрепятственно оборудовали под полом ниши для хранения запрещенных на режимной территории предметов», — сказала Светлана Артамонова.

По ее словам, в адрес начальника управления ФСИН России по Пензенской области Владислава Муравьева внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.
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