Новые развязки начали действовать на трассе М5 при въезде в Пензу со стороны Самары Общество

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Схема организации дорожного движения на федеральной трассе М5 «Урал» в районе въезда в Пензу со стороны Самары претерпела изменения.

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Оптимизировать транспортные потоки удалось благодаря новым развязкам, мосту и недавно построенным участкам дорог.

Пока автомобилистам сложно ориентироваться, так как еще не везде установлены дорожные знаки.

Фото: Yandex.ru/maps

При движении со стороны Самары в направлении Москвы на участке вдоль объемных букв в виде слова «Пенза» теперь нельзя поворачивать налево — на дорогу, по которой ранее осуществлялся выезд к «Ахунскому переезду» и затем на Шуист. На данном участке введено одностороннее движение, и по нему разрешен лишь выезд из Пензы на трассу — в сторону поселка Монтажный.

У водителей есть выбор: следовать по трассе прямо — в направлении столицы или взять правее, чтобы затем выехать на дорогу, ведущую в Пензу — в сторону «Ахунского переезда».

Изменения также могут оценить те автомобилисты, которые едут по трассе М5 со стороны Москвы. Теперь, чтобы свернуть в Пензу, им не нужно доезжать до автозаправочного комплекса. Построена развязка, позволяющая повернуть направо и выехать на дорогу, ведущую в микрорайон Шуист.

Кроме того, благодаря нововведениям у жителей Пензы и Заречного появилась возможность с комфортом выехать на трассу, чтобы двигаться дальше в сторону Москвы. Это можно сделать, если при движении со стороны «Ахунского переезда» взять левее, не доезжая АЗС.

Новая схема дорожного движения, предположительно, негативно скажется на количестве клиентов автозаправочного комплекса. Теперь в основном воспользоваться его услугами смогут те, кто едет из Пензы на трассу в сторону Самары.