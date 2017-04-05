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На улице Мира в Пензе начат снос здания бара «Феникс»

17:21 | 05.04.2017 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Рабочие приступили к сносу самовольно возведенного одноэтажного здания по адресу: Пенза, улица Мира, 16А, где ранее располагался бар «Феникс», в среду, 5 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший судебный пристав межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

На улице Мира в Пензе начат снос здания бара «Феникс»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Решением Первомайского районного суда от 2009 года данное здание было признано самовольно возведенным. Должников обязали его демонтировать за свой счет. Ими за этот период никаких действий по демонтажу не производилось, в соответствии с чем мы приступили к принудительному сносу путем заключения договора с подрядной организаций», — пояснила собеседница агентства.

Вера Артемова уточнила, что, согласно договору, здание будет разобрано до середины мая.

«До этого уведомления [о принудительном сносе] направлялись сторонам. Они пробовали обратиться в суд за отсрочкой. В удовлетворении заявления об отсрочке исполнения решения суда было отказано. Решение вступило в законную силу. Должникам было повторно направлено уведомление в конце марта о назначении новой даты принудительного исполнения решения суда. На сегодняшний день соответственно никаких приостанавливающих документов нет», — пояснила собеседница агентства.

Старший судебный пристав добавила, что после окончания сноса здания расходы будут взысканы с должника.
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