На улице Мира в Пензе начат снос здания бара «Феникс» Общество

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Рабочие приступили к сносу самовольно возведенного одноэтажного здания по адресу: Пенза, улица Мира, 16А, где ранее располагался бар «Феникс», в среду, 5 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший судебный пристав межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

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«Решением Первомайского районного суда от 2009 года данное здание было признано самовольно возведенным. Должников обязали его демонтировать за свой счет. Ими за этот период никаких действий по демонтажу не производилось, в соответствии с чем мы приступили к принудительному сносу путем заключения договора с подрядной организаций», — пояснила собеседница агентства.

Вера Артемова уточнила, что, согласно договору, здание будет разобрано до середины мая.

«До этого уведомления [о принудительном сносе] направлялись сторонам. Они пробовали обратиться в суд за отсрочкой. В удовлетворении заявления об отсрочке исполнения решения суда было отказано. Решение вступило в законную силу. Должникам было повторно направлено уведомление в конце марта о назначении новой даты принудительного исполнения решения суда. На сегодняшний день соответственно никаких приостанавливающих документов нет», — пояснила собеседница агентства.

Старший судебный пристав добавила, что после окончания сноса здания расходы будут взысканы с должника.