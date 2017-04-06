Сбербанк готов помочь сэкономить время и деньги при получении ипотеки и потребкредита Общество

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Сбербанк улучшил условия предоставления ипотеки и потребительских кредитов. Об этом сообщили управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева и ее заместитель Алексей Данилкин в ходе брифинга, состоявшегося в учреждении.

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По их словам, благодаря реализованному совместно с Росреестром проекту стала доступна электронная регистрация сделок с недвижимостью.

«Этот сервис позволяет клиенту сэкономить время — не ходить в МФЦ и не обращаться в Росреестр для регистрации сделки и получения документов. Ему стоит только подписать кредитный договор. Все остальные действия по регистрации сделки и оформлению документов банк берет на себя», — пояснил Алексей Данилкин.

Он добавил, что также реализована процедура подписания кредитного договора в офисе застройщика — это позволяет экономить время регистрации в среднем на 4 дня, в том числе за счет оперативной передачи документов в Росреестр, минуя МФЦ.

«Сбербанк создал сайт « ДомКлик ». На нем будут размещаться все предложения от застройщиков и агентств недвижимости, с которыми мы на данный момент сотрудничаем. Это станет централизованной базой как новостроек, так и квартир на вторичном рынке. Этим сайтом уже можно воспользоваться», — сказал заместитель управляющего отделением.

Алексей Данилкин сообщил, что одним из ключевых нововведений является акция, в рамках которой приобрести жилье на первичном рынке можно по сниженной фиксированной процентной ставке 10,9% — при традиционной регистрации сделки, а также 10,4% — при электронной.

«Если раньше у Сбербанка была достаточно сложная градация по условиям кредита, то теперь мы сознательно создали единые условия для всего рынка вне зависимости от наличия у клиента нашей зарплатной карты», — отметил заместитель управляющего отделением банка.

Также он обратил внимание на акцию по субсидированию процентной ставки с несколькими пензенскими застройщиками, что позволило дополнительно ее снизить.

«На территории Пензенской области в апреле будут действовать совместные акции с тремя нашими партнерами-застройщиками: «Пензгорстройзаказчик» — ставка 8,9% в жилом комплексе «Эко-квартал «Запрудный», «Термодом» — 8,4% в «Спутнике», а также с 15 апреля «Рисан» — 8,4% в ЖК «Три тополя», «Фаворит» и «Новые сады», — уточнил замуправляющего.

Он отметил, что срок кредитования составляет 7 лет.

В свою очередь начальник отдела по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Пензенского отделения Сбербанка Анна Егорова, которая также принимала участие в брифинге, добавила, что действует акция для молодых семей по готовому жилью.

«Здесь предусмотрены льготные ставки, которые начинаются от 11,25% с первоначальным взносом от 20%», — сказала она.

В продолжение темы Алексей Данилкин напомнил, что клиентам Сбербанка доступны ипотека по двум документам без необходимости предоставления справки 2-НДФЛ, а также нецелевой кредит под залог недвижимости под 14%.

Он обратил внимание на то, что с апреля уменьшена процентная ставка по ипотеке для военных: теперь она стала стандартной — 10,9%, а также существенно увеличена максимальная сумма кредита — до 2 млн. 220 тыс. рублей.

«Запущена акция по потребительскому кредитованию. Ставки теперь начинаются от 12,9% под поручительство физических лиц и от 13,9% без обеспечения. Здесь имеет значение, является ли клиент держателем нашей зарплатной карты», — пояснил Алексей Данилкин.

Как сообщила управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева, учреждение занимается разработкой услуги по рефинансированию кредитов на более выгодных условиях.