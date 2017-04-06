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В Пензе планируется открыть сквер «Бессмертного полка»

09:34 | 06.04.2017 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Ирине Ширшиной обеспечить разработку архитектурного проекта сквера «Бессмертного полка».

В Пензе планируется открыть сквер «Бессмертного полка»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе совещания, состоявшегося в мэрии в четверг, 6 апреля, было отмечено, что предложение благоустроить территорию, прилегающую к монументу воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы со стороны улицы Карпинского, поступило от жителей города.

Они подали идею сделать это место тематическим и назвать его сквером «Бессмертного полка».

Благоустроенную территорию предполагается открыть 9 мая в день празднования победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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