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Пенза присоединится к всероссийскому «Дню тренингов»

14:54 | 06.04.2017 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. «День тренингов» пройдет на базе Пензенского государственного технологического университета в рамках одноименной всероссийской акции в субботу, 15 апреля.

Пенза присоединится к всероссийскому «Дню тренингов»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Целью образовательного проекта является формирование профессиональных компетенций у молодежи, преимущественно у старшеклассников и студентов.

В начале мероприятия перед аудиторией выступят трое спикеров, которые расскажут о принципах успешной коммуникации, способах донесения информации до аудитории и умении выстраивать полезные связи.

Затем участников ждет несколько блоков мастер-классов, в том числе по эффективной коммуникации, лидерству, предпринимательству и здоровому образу жизни.

Как сообщается на сайте проекта, мероприятие рассчитано на целый день. Оно начнется в 10.00 и завершится после 18.00.
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