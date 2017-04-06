Пенза присоединится к всероссийскому «Дню тренингов» Общество

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. «День тренингов» пройдет на базе Пензенского государственного технологического университета в рамках одноименной всероссийской акции в субботу, 15 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Целью образовательного проекта является формирование профессиональных компетенций у молодежи, преимущественно у старшеклассников и студентов.

В начале мероприятия перед аудиторией выступят трое спикеров, которые расскажут о принципах успешной коммуникации, способах донесения информации до аудитории и умении выстраивать полезные связи.

Затем участников ждет несколько блоков мастер-классов, в том числе по эффективной коммуникации, лидерству, предпринимательству и здоровому образу жизни.

Как сообщается на сайте проекта, мероприятие рассчитано на целый день. Оно начнется в 10.00 и завершится после 18.00.