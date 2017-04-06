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Студенты из Пензы вышли в финал конкурса «Проектирование мульткомфортного дома – 2017»

16:51 | 06.04.2017 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Две пензенские команды прошли в финал национального этапа XIII международного конкурса для студентов «Проектирование мультикомфортного дома – 2017».

Студенты из Пензы вышли в финал конкурса «Проектирование мульткомфортного дома – 2017»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте конкурса, всего победителями полуфинала стали 10 команд.

Две из них представляют Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. В состав одной входят Павел и Мария Бородины, а второй — Ильяз Хайров и Светлана Кожаева.

Задание XIII международного конкурса для студентов «Проектирование мультикомфортного дома – 2017» было разработано компанией Isover в сотрудничестве с департаментом архитектуры Мадридского муниципалитета. Оно предусматривает восстановление городской среды микрорайона по периметру территории Гран-Сан-Блас в Мадриде.

Конкурсантам необходимо создать архитектуру, отвечающую требованиям по защите окружающей среды и гармонично интегрированную в городское пространство. При этом следует соблюсти ряд обязательных критериев, в том числе учесть климатические условия и региональные особенности.

Участники национального и международного финалов получат денежные вознаграждения и специальные призы.

Национальный финал состоится в апреле, международный — с 29 мая по 3 июня.
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