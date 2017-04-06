В Пензе представители старшего поколения станцевали на балу Общество

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Представители старшего поколения приняли участие в мероприятии «Приглашение к танцу», в рамках которого в фойе киноконцертного зала «Пенза» состоялся губернаторский бал.

Фото: Pnzreg.ru

Помимо пенсионеров из разных районов области, свое мастерство показатели курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института, студенты колледжа искусств и воспитанники танцевальных студий.

«Я благодарен вам за то, что вы приехали со всех районов области, поддержали эту инициативу. Сейчас перед началом нового дачного сезона у вас есть возможность зарядиться положительной энергией, получить удовольствие от музыки и общения», — обратился к собравшимся губернатор Иван Белозерцев.

Он отметил, что бальные танцы не только символизируют красоту и гармонию, но и позволяют обрести уверенность.

«Бал — это еще и возможность отдать дань уважения нашей истории, традициям разных эпох развития государства российского», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.