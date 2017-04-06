В Пензе на 5 месяцев лишен свободы рядовой, поднявший руку на офицера Общество

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев с отбыванием в колонии-поселении рядовому, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 334 УК РФ «Насильственные действия в отношении начальника».

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Как сообщается на сайте суда, находясь в расположении казармы, рядовой, нарушая установленный в войсковой части распорядок дня, опоздал на вечернее построение.

Увидев военнослужащего, прибывшего на построение с опозданием и нарушением формы одежды, офицер, действуя согласно уставу внутренней службы Вооруженных сил РФ, не разрешил ему встать в строй и отправил привести внешний вид в порядок, однако тот впоследствии не вернулся.

Тогда офицер прошел в спальное расположение казармы, где высказал рядовому обоснованные замечания. В ответ на это военнослужащий стал в нецензурной форме выражаться в адрес офицера, унижая при этом честь и достоинство старшего по воинскому званию, после чего применил в отношении него насилие. Сначала он ударил мужчину ладонью в область виска, а затем — кулаками в грудь. Преступные действия рядового были остановлены сослуживцами.

Гражданский иск потерпевшего суд удовлетворил частично — в порядке компенсации морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 30 тыс. рублей.