В Пензе окажут юридическую помощь отцам-одиночкам Общество

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Отцы-одиночки смогут рассчитывать на юридическую помощь от специалистов ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области». Об этом сообщил председатель совета отцов города Пензы Михаил Шахов.

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«Заключено соглашение с госюрбюро Пензенской области о правовой поддержке […] в трудной жизненной ситуации отцов-одиночек. Это уже достижение. В дальнейшем, если позволят возможности, будем помогать с правовой точки зрения всем отцам», — сказал он в ходе круглого стола, состоявшегося в рамках городского форума отцов в центре технологического обучения в четверг, 6 апреля.

Михаил Шахов добавил, что также рассматривается возможность бесплатного посещения пензенского зоопарка и роллердрома детьми, которых воспитывают отцы-одиночки, однако этот вопрос пока окончательно не решен.