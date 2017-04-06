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В Пензе окажут юридическую помощь отцам-одиночкам

18:01 | 06.04.2017 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Отцы-одиночки смогут рассчитывать на юридическую помощь от специалистов ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области». Об этом сообщил председатель совета отцов города Пензы Михаил Шахов.

В Пензе окажут юридическую помощь отцам-одиночкам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Заключено соглашение с госюрбюро Пензенской области о правовой поддержке […] в трудной жизненной ситуации отцов-одиночек. Это уже достижение. В дальнейшем, если позволят возможности, будем помогать с правовой точки зрения всем отцам», — сказал он в ходе круглого стола, состоявшегося в рамках городского форума отцов в центре технологического обучения в четверг, 6 апреля.

Михаил Шахов добавил, что также рассматривается возможность бесплатного посещения пензенского зоопарка и роллердрома детьми, которых воспитывают отцы-одиночки, однако этот вопрос пока окончательно не решен.
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