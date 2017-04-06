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ФОТОРЕПОРТАЖ Городской форум отцов. Пенза, 6 апреля 2017 г.

В Пензе опыт советов отцов планируется использовать как методический материал

18:20 | 06.04.2017 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Положительный опыт работы школьных советов отцов Пензы будет обобщен с целью использования в будущем в качестве методического материала. Такое решение принято в ходе городского форума отцов, состоявшегося в центре технологического обучения в четверг, 6 апреля.

В Пензе опыт советов отцов планируется использовать как методический материал

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Было бы неплохо, если бы изюминки той работы, которая проводится непосредственно в каждой школе, обобщить и как методический материал, может быть, раздать в школы, чтобы председатели советов отцов могли посмотреть: вот в школе №46 что-то есть, а почему бы в нашей это не сделать», — предложил исполняющий обязанности начальника управления образования Пензы Федор Клемин.

Он добавил, что курировать эту работу может управление образования, однако инициатива должна исходить от совета отцов.

Председатель городского совета отцов Михаил Шахов это предложение поддержал.

«Спасибо за ценную подсказку. Хочу обратиться ко всем представителям совета отцов: если у вас есть, чем поделиться, если вы чувствуете, что это хорошо идет и это можно [реализовать в других школах], присылайте, пожалуйста, нам на электронную почту», — сказал он.
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