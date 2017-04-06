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В Заре на Аллее отцов высадят фамильные деревья

18:48 | 06.04.2017 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Аллею отцов планируется высадить в развивающемся микрорайоне Заря города Пензы в рамках общегородской экологической акции. Об этом сообщил председатель городского совета отцов Михаил Шахов.

В Заре на Аллее отцов высадят фамильные деревья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Совместно с управлением образования города наметили провести объединяющую общегородскую экологическую акцию «Высади фамильное дерево на школьной аллее отцов и дай ему имя», — сказал он в ходе круглого стола, состоявшегося в рамках городского форума отцов в центре технологического обучения в четверг, 6 апреля.

В свою очередь вице-мэр Пензы Владимир Попков отметил, что вопрос о создании аллеи уже проработан и решен положительно.

«В динамично развивающемся микрорайоне Заря создается сквер. […] С главой администрации [Виктором Кувайцевым] вопрос согласован», — сказал он.

По словам Владимира Попкова, сажать деревья планируется после того, как земля прогреется и немного подсохнет, а дорога к будущей аллее будет отсыпана гравием.

В продолжение круглого стола Михаил Шахов сообщил, что совет отцов выступил с инициативой проведения городского конкурса «Лучший папа Пензы» и «Лучший совет отцов города Пензы».
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